Трамп рассекретит список клиентов секс-преступника Джеффри Эпштейна

Власти США рассекретят список клиентов финансиста и зарегистрированного секс-преступника Джеффри Эпштейна, который совершил суицид после обвинения в торговле детьми. Об этом заявила член Палаты представителей Конгресса Анна Паулина Луна, сообщает «Коммерсант» .

Луна является главой комиссии, которая по поручению президента США Дональда Трампа рассекречивает федеральные документы. Она добавила, что Белый дом хочет снять гриф секретности с многих официальных бумаг, в том числе о теракте 11 сентября 2001 года и об убийстве президента Джона Кеннеди.

Руководство Соединенных Штатов «десятилетиями скрывало информацию», отметила Луна. Сейчас же, по ее словам, настало время «дать американцам ответы, которых они заслуживают».

По данным открытых источников, Джеффри Эпштейн был осужден за изнасилование 14-летней девочки, организацию проституции и замешан в целом ряде сексуальных скандалов. В 2019 году его арестовали по обвинению в торговле детьми, после чего он убил себя в собственной камере.

В ходе одного из судов по делу Эпштейна назывались фамилии его высокопоставленных друзей и людей, которым он, предположительно, мог предоставлять девушек. В их числе был сам Дональд Трамп, а также бывший президент США Билл Клинтон, один из создателей Microsoft Билл Гейтс, британский принц Эндрю и другие.