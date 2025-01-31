The Hill: без помощи США Украине Россия возьмет под контроль Киев и Львов

Россия возьмет под контроль Киев и Львов, и выйдет к западным границам НАТО к 2026 году, если США прекратит помощь Украине, пишет «Лента.ру» со ссылкой американское издание The Hill.

Киев без военной поддержки Пентагона утратит ПВО и Украину ожидают «непрерывные крупномасштабные бомбардировки», указано в публикации.

Авторы статьи считают, что к 2026 году ВСУ «рухнут» и потеряют Киев и западную часть страны.

Российская армия при этом накопит силы к 2030 году, чтобы активно противостоять НАТО, подчеркивается в статье.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио назвал Украину «разваливающимся государством».