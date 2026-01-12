В США продолжат захват судов без госфлага или без разрешения на торговлю

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что Вашингтон продолжит захватывать все нефтяные танкеры, покидающие Венесуэлу без специального разрешения американских властей, сообщает ТАСС .

По ее словам, президент Дональд Трамп «очень ясно дал понять, что лишь танкеры, получившие одобрение США, будут покидать Венесуэлу».

Ливитт уточнила, что под действие этой политики подпадают суда без государственной принадлежности или те, которые не получили от США разрешение на ведение торговли.

Это заявление следует после захвата американскими силами танкера Olina 9 января и сделанных ранее угроз в адрес других государств.

Ранее, 3 января, США провели военную операцию в Венесуэле, захватили президента Николаса Мадуро и первую леди Силию Флорес и доставили их в Нью-Йорк для суда по обвинениям в «наркотерроризме».

