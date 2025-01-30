В США призвали к восстановлению свободы судоходства в Панамском канале

Глава Пентагона Пит Хегсет не исключил военные действия при «освобождении» судоходства в Панамском канале, сообщает ТАСС .

«У нас будет свобода судоходства в Панамском канале независимо от того, будет ли это связано с Минобороны или нет», — сказал военный чиновник в эфире телеканала Fox News.

Военный министр при этом призвал власти Панамы обеспечить «свободный и беспрепятственный доступ, который не смогут перекрыть другие страны».

Ранее президент США Дональд Трамп заявил о намерении «забрать обратно» Панамский канал, так как он, по мнению американского лидера, контролируется Китаем.

В Панаме призвали не обсуждать этот вопрос и намерены обратиться в ООН в случае агрессии Вашингтона.