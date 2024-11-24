В США пригрозили разрушить экономики стран-союзников из-за Нетаньяху
США введет санкции против Канады, Великобритании, Германии или Франции, если они исполнят ордер Международного уголовного суда против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, заявил американский сенатор Линдси Грэм*, его слова приводит RT.
«…Если вы попытаетесь помочь МУС — мы введём против вас санкции», — приводит его слова РИА Новости.
Политик заявил, что Вашингтон может «сокрушить экономику» стран, которые арестуют главу еврейского государства.
МУС выдал ордеры на арест премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху и министра обороны страны Йоава Галланта 21 ноября за преступления против человечности и военные преступления, совершенные на арабских территориях. Власти ряда стран поддержали это решение.
* Внесён в реестр террористов и экстремистов в России.