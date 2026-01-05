Американский аналитик экономических процессов Мартин Армстронг считает, что присутствие европейских военных на украинской территории может стать инструментом для провокаций в отношении России, сообщает «Царьград» .

В своем заявлении в соцсети Х экономист подчеркнул, что меры безопасности, которых требует глава киевского режима Владимир Зеленский, ведут к дальнейшей эскалации российско-украинского конфликта.

Армстронг добавил, что с момента прибытия британских и французских войск в регион начнется «обратный отсчет» до «неожиданного» удара, ответственность за который будет возложена на Москву.

Ранее Владимир Зеленский рассказал о возможных сценариях развития конфликта для Украины. Он подчеркнул, что предстоящий саммит в Париже позволит подготовить почву для сделки с США.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.