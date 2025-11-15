В США оценили вероятность изъятия замороженных средств РФ в пользу Украины

сегодня в 01:44

Согласно оценке бюджетного управления Конгресса США, администрация президента Дональда Трампа может конфисковать 2,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов на общую сумму 5 миллиардов, сообщает РИА Новости .

Речь идет о законопроекте «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который определяет механизм использования средств в пользу Украины.

В управлении подчеркнули, что вероятность такого шага оценивается в 50%, однако сохраняется «значительная неопределенность» относительно готовности Трампа реализовать эти полномочия. Если закон будет принят, конфискация может произойти в период с 2026 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что данный законопроект уточняет процедуру распоряжения активами, замороженными в рамках санкций против России.

