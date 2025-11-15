В США оценили вероятность изъятия замороженных средств РФ в пользу Украины

Конгресс США допустил конфискацию 2,5 млрд долларов российских активов
Согласно оценке бюджетного управления Конгресса США, администрация президента Дональда Трампа может конфисковать 2,5 миллиарда долларов из замороженных российских активов на общую сумму 5 миллиардов, сообщает РИА Новости.

Речь идет о законопроекте «REPO for Ukrainians Implementation Act of 2025», который определяет механизм использования средств в пользу Украины.

В управлении подчеркнули, что вероятность такого шага оценивается в 50%, однако сохраняется «значительная неопределенность» относительно готовности Трампа реализовать эти полномочия. Если закон будет принят, конфискация может произойти в период с 2026 по 2028 год.

Ранее сообщалось, что данный законопроект уточняет процедуру распоряжения активами, замороженными в рамках санкций против России.

