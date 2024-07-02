В США опротестовали запрет Байдена на экспорт СПГ

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Суд штата Луизиана в США разрешил вывозить американский СПГ на продажу, пишет РИА Новости .

«Суд удовлетворяет ходатайство о немедленном полном снятии запрета на экспорт СПГ», — говорится в решении инстанции.

Таким образом, администрации 16 штатов, которые подали иск, получили право на экспорт сжиженного топлива.

В начале 2024 года Белый дом ввел временный запрет на экспорт СПГ, тем самым, по мнению оппонентов президента США Джо Байдена, дал возможность России продвигать свое топливо на мировые рынки.

Ранее Евросоюз ввел норму о возможности приобретать российский СПГ, но санкционировал его перепродажу.