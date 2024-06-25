Финская Gasum с 26 июля не будет приобретать или импортировать СПГ из России

Финская компания Gasum с 26 июля не будет приобретать или импортировать сжиженный природный российский газ. Санкции, которые Евросоюз ввел 24 июня, не позволяют ей расторгнуть соглашение с «Газпром экспортом», однако считаются форс-мажором на покупку или импорт энергоносителя на европейские терминалы, не подключенные к газораспределительной сети, сообщает «Интерфакс».

Фирма покупает СПГ у компании «Криогаз-Высоцка», которая входит в «НОВАТЭК», по агентскому соглашению с «Газпром экспортом». Это связано с тем, что «Криогаз-Высоцка» не обладает правом экспорта энергоносителя.

До этого Gasum уже ненадолго прекращала закупки СПГ из-за сложностей с расчетами, «НОВАТЭК» приходилось искать других покупателей.

Мощность «Криогаз-Высоцка» составляет 770 тыс. тонн СПГ в год.

14-й пакет санкций в отношении России вступил в силу. Евросоюз принял ограничительные меры против 116 физических и юридических лиц. В том числе ограничения коснулись и транзита СПГ через порты Европы. При этом ЕС продолжит закупать российский газ, но запретит его реэкспорт.