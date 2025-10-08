На Западе начали обсуждать вероятную отправку американских крылатых ракет Tomahawk Украине из-за успехов ВС РФ на линии боевого соприкосновения. Такие заявления могут привести к эскалации конфликта, сообщает Infox со ссылкой на издание из США The National Interest (NI).

Подобные инициативы указывают на истину, о которой в США, Великобритании и ЕС до сих пор молчат. ВС РФ побеждает.

В NI отметили, что главы государств Запада должны думать о мирном завершении конфликта, а не пытаться его продолжить. Однако там по-прежнему ждут его окончания в формате «до последнего украинца».

В материале подчеркивают, что возможности ВСУ «сдерживать россиян» с каждым разом уменьшаются.

Ранее Telegraph писал, что вероятная отправка Украине ракет Tomahawk может начаться спустя несколько месяцев. Однако, даже если Соединенные Штаты передадут вооружения ВСУ, они могут запретить Киеву их применять.

