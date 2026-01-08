Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Великобритания больше других стран Запада стремится ослабить Россию, но у нее не хватает сил, сообщает РИА Новости .

Он отметил, что это «навязчивая идея британцев, по крайней мере, с Крымской войны».

«Они могут быть жестокими, могут убить несколько человек, но у них нет сил, чтобы переломить ход конфликта в пользу Украины», — заявил Джонсон.

Он также отметил, что у Киева нет шанса на победу, несмотря на поддержку Запада.

Ранее бывший аналитик Центрального разведывательного управления США Ларри Джонсон признал абсолютное превосходство России в сфере систем вооружения. Эта оценка прозвучала на фоне критики западной медиаполитики со стороны ирландского журналиста Чея Боуза. В своем аккаунте в социальной сети Х он обвинил западные СМИ в трех годах систематической дезинформации о реальном состоянии российской армии и оборонно-промышленного комплекса.

