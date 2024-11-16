В США хотят найти связи Маска с Россией

Сенаторы-демократы американского конгресса Джин Шахин Джек Рид инициировали расследование возможных связей предпринимателя Илона Маска с Москвой, сообщает РБК со ссылкой на агентство Reuters.

Сенаторы обратились к генеральному прокурору США Меррику Гарленду с просьбой оценить законность получения компании Маска SpaceX государственных контрактов.

В частности, в обращении указано, что Маск имеет доступ к государственным секретам и не может контактировать с Москвой.

Ранее сообщалось, что якобы президент России Владимир Путин попросил предпринимателя не активировать систему связи Starlink над Тайванем для помощи Китаю. В России факты коммуникации с Маском опровергают.