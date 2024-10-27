Глава NASA Нельсон: нужно провести расследование «контактов» Путина и Маска

Руководитель NASA Билл Нельсон считает, что следует расследовать возможные контакты американского миллиардера и бизнесмена Илона Маска и российского лидера Владимира Путина. Об этом сообщает Lenta.ru .

Нельсон в беседе с Semafor отметил, что при подтверждении информации о «многочисленных» разговорах Путина и Маска данные сведения вызовут беспокойство у NASA, Пентагона и ряда американских спецслужб.

«Я считаю, что это следует расследовать», — сказал глава NASA.

Ранее в Белом доме подчеркнули, что у американских властей нет сведений о контактах Маска и Путина. Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал ложной информацию WSJ о контактах президента и бизнесмена.