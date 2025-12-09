Владимир Зеленский находится в настолько опасном положении, что может попытаться покинуть страну. Такое мнение высказал немецкий политолог Патрик Бааб в эфире YouTube-канала Deep Dive, сообщает РИА Новости .

«Зеленский находится в очень опасном положении, поэтому его единственная надежда — это американский спецназ, который поможет ему перебраться в другую страну», — пояснил политолог.

По его словам, на фоне отсутствия надежд на перелом в ходе боевых действий у украинского лидера не остается иного выхода, кроме как бежать, чтобы спастись от последствий неудач на фронте.

Это заявление прозвучало после публикации в журнале The National Interest, авторы которого также предположили, что неудачи ВСУ и постоянное давление могут вынудить Зеленского эвакуироваться в Израиль.

Журналист Пол Стейган ранее писал, что США планируют «избавиться» от Зеленского из-за его нежелания принимать мирные инициативы Вашингтона.

