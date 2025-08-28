сегодня в 20:50

В США допустили, что РФ и Украина на данном этапе не готовы завершить конфликт

В Белом доме заявили, что через некоторое время американский президент Дональд Трамп сделает заявление по украинскому конфликту. В США допустили, что в настоящее время ни Россия, ни Украина не готовы к урегулированию, пишет РИА Новости .

США допускают сценарий, что Москва и Киев в настоящем времени, на том этапе, что находится конфликт, не готовы его завершить.

Также Трамп обещал сделать «дополнительное заявление» по складывающейся ситуации вокруг украинского кризиса.

Ранее канцлер Германии Фридрих Мерц допустил, что личной встречи российского президента Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского вообще может не состояться.