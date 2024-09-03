В США арестовали экс-чиновницу мэрии Нью-Йорка

Экс-чиновницу мэрии Нью-Йорка арестовали за помощь Китаю
Политика

Экс-чиновницу мэрии Нью-Йорка Линду Сунь арестовали за помощь Китаю, пишет ТАСС.

Сунь организовывала встречи китайских чиновников с высокопоставленными представителями штата, указано в сообщении Минюста США, на которое ссылается агентство.

Сунь покупала недвижимость, дорогие автомобили и предметы роскоши на миллионы долларов якобы на полученные от посредничества деньги, указано в публикации.

Ранее американские власти арестовали самолет президента Венесуэлы Николаса Мадуро по обвинению в нарушении санкций США.