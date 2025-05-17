В США активизировали призывы к санкциям против РФ после переговоров

Некоторые законодатели в США после переговоров РФ и Украины в Турции призвали ужесточить антироссийские санкции из-за небольшого прогресса в общении по вопросу мирного урегулирования конфликта, сообщает «Лента.ру» .

Как пишет Reuters, 73 из 100 сенаторов сената американского Конгресса высказались в поддержку законопроекта, вводящего первичные и вторичные санкций против РФ и ее торговых партнеров. При этом в нижней палате Конгресса этот документ поддерживают минимум 28 из 435 законодателей.

Но ни в одной из палат американские законодатели не сказали о дате возможного голосования по данному вопросу.

Ранее Bloomberg отметил, что чиновники в ЕС расстроены тем, что президент США Дональд Трамп не вводит новые санкции против РФ.