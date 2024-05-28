В Совфеде рассказали о создании укрепрайонов на случай ядерной атаки НАТО

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что РФ способна предвидеть ядерный удар НАТО по своим территориям. Он прокомментировал отработку таких атак странами НАТО, сообщает Лента.ру .

Сенатор отметил, что наши границы сейчас являются наиболее уязвимым местом, подверженным внезапным ударам противника в любое время. И государства Североатлантического альянса пытаются максимально подобраться к ним.

В случае нанесения ядерных ударов со стороны НАТО, Россия готова будет упредить и отразить их благодаря тактическому ядерному оружию и другим видам тяжелого вооружения.

Джабаров добавил, что специалисты создают особые укрепрайоны. По его словам, атака стран НАТО не будет для РФ неожиданностью — она будет предвидена.

Ранее стало известно, что НАТО отрабатывает нанесение ядерных ударов по РФ вблизи границы. Принимаются все необходимые меры по защите т охране российских рубежей.