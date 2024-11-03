В Совфеде ответили на озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине

сегодня в 14:57

Карасин: условия РФ по разрешению конфликта на Украине четко сформулированы

Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что справедливое урегулирование конфликта Москвы и Киева необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины.

«Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — заявил Карасин.

Он подчеркнул, что западные политики неоднократно делали подобные заявления, но Москва по-прежнему стоит на позиции, озвученной главой государства.

При этом, сенатор добавил, что Россия открыта для переговоров, обмена мнениями или обсуждения темы мирного урегулирования украинского конфликта.