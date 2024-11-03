В Совфеде ответили на озвученное Турцией условие разрешения конфликта на Украине
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по международным делам Григорий Карасин прокомментировал озвученное Турцией условие справедливого завершение украинского конфликта, сообщает «Лента.ру».
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что справедливое урегулирование конфликта Москвы и Киева необходимо достичь при условии сохранения территориальной целостности Украины.
«Наши условия четко сформулировал президент страны Владимир Путин. Сделал он это сравнительно давно. И это настолько детально и важно, что их трудно дополнить или перефразировать», — заявил Карасин.
Он подчеркнул, что западные политики неоднократно делали подобные заявления, но Москва по-прежнему стоит на позиции, озвученной главой государства.
При этом, сенатор добавил, что Россия открыта для переговоров, обмена мнениями или обсуждения темы мирного урегулирования украинского конфликта.