В Совете Федерации дали оценку отказу США от киберопераций против РФ

Сенатор Шендерюк-Жидков: приветствуем отказ США от киберопераций в адрес РФ

Отказ Соединенных Штатов от проведения киберопераций в адрес РФ можно приветствовать. Однако России необходимо обладать высоким уровнем защиты важных данных, рассказал РИА Новости сенатор Совфеда России Александр Шендерюк-Жидков.

Решение новой американской администрации частично отказываться от конфликта с РФ — похвальное. Но необходимо обладать достаточным уровнем защиты критических данных. Это даст возможность подготовиться к возможному изменению вектора.

Шендерюк-Жидков добавил, что министр обороны США Пит Хегсет приказом американскому киберкомандованию прекратить любую деятельность РФ и кибероперации подтвердил — Вашингтон вел с Москвой «войну в цифровом пространстве».

Ранее сообщалось, что решение главы Пентагона указывает на стремление США нормализовать отношения с РФ.