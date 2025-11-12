В Сети осудили министра здравоохранения США за равнодушие к здоровью коллеги

В соцсетях активно обсуждают поведение главы американского Минздрава Роберта Кеннеди-младшего в экстренной ситуации. Инцидент произошел в здании Белого дома, где внезапно потерял сознание Гордон Финдлей — сотрудник фармацевтической корпорации Novo Nordisk. Кеннеди-младший просто посмотрел на него и ушел, сообщает SHOT .

Соответствующий момент попал на видео. На кадрах видно, что когда Финдлей почувствовал себя плохо и начал терять сознание, окружающие его люди бросились на помощь. Отличился поведением только глава здравоохранения США, который посмотрел в сторону сотрудника фармацевтической корпорации, развернулся и ушел в неизвестном направлении.

После этого случая в Сети стали проводить параллели с российским министром здравоохранения Михаилом Мурашко. Его, напротив, хвалят за профессионализм: во время авиаперелета по маршруту Москва — Ханой он на протяжении часа оказывал медицинскую помощь пассажиру с гипертоническим кризом, благодаря чему удалось стабилизировать его состояние.

До этого Кеннеди-младший вызывал сомнения у общественности своими взглядами. Он активно выступал против вакцинации и отрицал связь ВИЧ со СПИДом.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.