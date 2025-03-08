В сербском парламенте создали группу по партнерству с БРИКС

Станоевич: в сербском парламенте сформирована группа по партнерству с БРИКС

В парламенте Сербии создали группу по партнерству с БРИКС. Пока ее оформляют, рассказал РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.

Уже сформирован устав группы. К ней могут присоединиться депутаты от всех партий.

Станоевич уверен, что создание группы — позитивное событие. В дальнейшем оно даст результат.

Ранее оппозиция организовала потасовку в парламенте Сербии. В зале заседаний парламентарии зажигали красные и синие фаеры.