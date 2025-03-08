В сербском парламенте создали группу по партнерству с БРИКС
Станоевич: в сербском парламенте сформирована группа по партнерству с БРИКС
Фото - © РИА Новости, Александар Джорович
В парламенте Сербии создали группу по партнерству с БРИКС. Пока ее оформляют, рассказал РИА Новости председатель комитета по вопросам диаспоры и сербов региона Драган Станоевич.
Уже сформирован устав группы. К ней могут присоединиться депутаты от всех партий.
Станоевич уверен, что создание группы — позитивное событие. В дальнейшем оно даст результат.
Ранее оппозиция организовала потасовку в парламенте Сербии. В зале заседаний парламентарии зажигали красные и синие фаеры.