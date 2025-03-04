Оппозиция устроила потасовку в сербском парламенте

сегодня в 14:30

Потасовку устроили оппозиционные депутаты в сербском парламенте. Народные избранники зажгли фаеры в помещении, где проходят заседания, сообщает РИА Новости .

Во время потасовки рядом с трибуной собралась группа сербских депутатов. В зале заседаний оппозиция зажгла красные и синие фаеры.

Многие депутаты в недоумении ходили по залу. Затем парламентарии начали бросать фаеры друг в друга.

В Сербии после внеочередных парламентских выборов 17 декабря 2023 года произошли массовые протесты студентов и оппозиции. Местные жители 16 января 2024 года вышли на митинги из-за якобы «нарушений, обнаруженных во время проведения голосования» и «результатов».

Ранее президент Сербии Александр Вучич назвал протесты попыткой заграничных спецслужб разрушить государство.