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В Сербии протестующие выгнали с митинга людей с флагами Евросоюза

Протестующие в Белграде выгнали с мероприятия провокаторов с флагами Евросоюза, сообщает РИА Новости .

На видео, которое предоставил активист, видно, как одни участники протеста пытаются отобрать у других флаг ЕС.

По словам координатора николаевского пророссийского подполья Сергея Лебедева, прозападные активисты любое скопление людей пытаются превратить в антироссийские протесты.

Жители Сербии выходят на протесты из-за гибели 1 ноября 15 человек при обрушении козырька железнодорожного вокзала в Нови-Саде.

Ранее тысячи жителей Сербии собрались на площади у железнодорожного вокзала Нови Сада и требуют сурового наказания для всех, кто виновен в случившемся. Глава Минстроя Сербии Горан Весич подал в отставку после происшествия на железнодорожном вокзале. Президент страны Александр Вучич выразил соболезнования семьям, чьи родственники погибли при обрушении козырька.