В Сербии опровергли передачу истребителей Украине

Глава Минобороны Сербии опроверг отказ от МиГ-29 в пользу Украины

Глава Минобороны Сербии Братислав Гашич опроверг отказ от МиГ-29 в пользу Украины после подписания контракта с Францией на поставку 12 истребителей Rafale, пишет ТАСС .

Министр обороны Сербии Братислав Гашич назвал ложной информацию о том, что после подписания контракта с компанией Dassault Aviation на приобретение 12 истребителей Rafale Белград передаст МиГ-29 Киеву, указано в сообщении.

Сербия планирует приобрести у Франции истребители за 3 млрд евро, хотя ранее армия республики оснащалась в основном российским оружием.

В Минобороны Сербии пояснили, что сейчас даже при желании невозможно что-либо приобрести у РФ из-за геополитической ситуации.