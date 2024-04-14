Сербия купит у Франции истребители Rafale за 3 млрд евро

Сербия планирует приобрести у Франции дюжину истребителей Rafale за 3 млрд евро. Покупка будет крупнейших среди оружейных сделок республики и символом ее приверженности Западу, сообщает РБК.

По данным издания Financial Times, сделку согласовали более чем на 90%. Сейчас необходимо обговорить лишь финансовые детали.

Обычно в сфере закупок военной техники Сербия полагалась на РФ, однако теперь диверсифицирует закупки.

В Минобороны Сербии уточнили, что на данный момент даже при желании невозможно что-либо приобрести у РФ из-за геополитической ситуации.