В Сербии на баскетбольном матче устроили пророссийскую акцию

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На матче баскетбольных команд «Црвена звезда» и литовского «Жальгириса» на Кубок Евролиги болельщики устроили пророссийскую акцию, сообщает RT .

Сербские болельщики включили песню российской артистки МакSим «Знаешь ли ты», размахивали российскими флагами и пели «Катюшу».

При этом зрители скандировали знаменитый слоган: «Русские и сербы — братья навек».

Ранее сербский президент Александр Вучич был вынужден извиняться за ошибку при голосовании по украинской резолюции в Совбезе ООН.