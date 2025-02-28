В Сербии на баскетбольном матче устроили пророссийскую акцию
Сербы встретили литовских баскетболистов российскими флагами и песнями
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На матче баскетбольных команд «Црвена звезда» и литовского «Жальгириса» на Кубок Евролиги болельщики устроили пророссийскую акцию, сообщает RT.
Сербские болельщики включили песню российской артистки МакSим «Знаешь ли ты», размахивали российскими флагами и пели «Катюшу».
При этом зрители скандировали знаменитый слоган: «Русские и сербы — братья навек».
Ранее сербский президент Александр Вучич был вынужден извиняться за ошибку при голосовании по украинской резолюции в Совбезе ООН.