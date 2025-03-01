В Румынии заявили, что США сменили курс для возобновления переговоров с Россией

Исполняющий обязанности президента Румынии Илие Боложан на пресс-конференции в Бухаресте заявил, что США изменили свою политику, чтобы возобновить переговоры с РФ по украинскому конфликту, сообщает РИА Новости .

При этом он отметил, что прекращение огня, которое не сопровождается мирным соглашением, может быть только паузой перед новым началом конфликта.

По его словам, для устойчивого мира на Украине нужно полноценное соглашение, подкрепленное гарантиями.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет приказал Киберкомандованию США прекратить любую деятельность против России, в том числе наступательные кибероперациию. По словам источников, этот шаг говорит о том, что США стремятся нормализовать отношения с Россией.