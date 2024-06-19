В Ростехе рассказали об эффективности "Панциря" против американской ракеты
Российский "Панцирь " сбивал баллистические ракеты ATACMS
Российский зенитно-ракетный комплекс "Панцирь " сбивал баллистические ракеты ATACMS производства США, пишет ТАСС.
В ходе СВО "Панцирь" эффективно отражал воздушные атаки противника, сказано в публикации.
"ATACMS - цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты", - сказали агентству в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". принадлежащего Ростеху.
Ранее в США назвали законными целями военные объекты на территории России. Среди разрешенных средств для атак указывали ракеты ATACMS.