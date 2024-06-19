В Ростехе рассказали об эффективности "Панциря" против американской ракеты

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В ходе СВО "Панцирь" эффективно отражал воздушные атаки противника, сказано в публикации.

"ATACMS - цель сложная, но, да, есть расчеты, на бортах боевых машин которых добавлены профили и этой ракеты", - сказали агентству в пресс-службе холдинга "Высокоточные комплексы". принадлежащего Ростеху.

Ранее в США назвали законными целями военные объекты на территории России. Среди разрешенных средств для атак указывали ракеты ATACMS.