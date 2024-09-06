В России призвали Аргентину избегать однобоких суждений о конфликте на Украине

В заявлении аргентинского министерства иностранных дел осуждался российский удар по городу Полтава и содержится призыв прекратить эти действия.

В посольстве отметили, что удар был нанесен по учебно-тренировочному центру ВСУ, где каждый день под руководством иностранных инструкторов проходила подготовка украинских военных для атак по гражданской инфраструктуре и мирному населению РФ при помощи беспилотников.

В посольстве призвали правительство Аргентины объективно оценивать происходящее.

Ранее политолог, член экспертного клуба «Дигория» Александр Лунев заявил, что обстрелы оружием разного калибра мирного населения и гражданских объектов в приграничных регионах России безусловно являются актами терроризма. В частности, удары по детским садам и школам в Белгородской области ничуть не отличны от трагедии в Беслане.