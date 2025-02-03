Пушков: победа Джорджеску выглядит неизбежной, если ему не помешают

Победа кандидата на пост президента Румынии Кэлина Джорджеску выглядит неизбежной, если ему не помешают враги, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

По данным социологического опроса, Джорджеску набрал 47% голосов, у его оппонентов в разы меньше.

«Новая победа Джорджеску выглядит неизбежной, если только его враги не задействуют экстренные меры», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Политик добавил, что в Евросоюзе предпримут все меры,"чтобы тандем Орбан-Фицо не пополнился третьим членом в лице президента Румынии».

Ранее Джорджеску выиграл президентские выборы в Румынии, набрав 22,94% голосов. Однако результаты голосования были отменены из-за нарушений в предвыборной кампании.

Джорджеску является противником военной помощи Украине и положительно высказывался о России и ее лидере Владимире Путине.