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«Кандидат не понравился»: Путин пошутил про выборы в Румынии

Президент Украины Владимир Путин пошутил про пересчет голосов на выборах президента в Румынии, сообщает РБК .

«Кандидат не понравился властям, решили пересчитать голоса», — пошутил Путин в ответ на слова ректора университета «Иннополис» Александра Гасникова, который привел пример с двумя кандидатами на выборах, чтобы проиллюстрировать кадровую проблему в образовании.

В первом туре президентских выборов в Румынии победу одержал независимый кандидат Кэлин Джорджеску.

По итогам состоявшегося голосования, Джорджеску набрал 22,94% голосов. Второе место по итогам первого тура выборов занял лидер правоцентристской партии «Союз за спасение Румынии» Елена Ласкони. За нее проголосовали 19,18% избирателей.