сегодня в 22:36

Дмитриев: европейские дипломаты паникуют на фоне кризиса в ЕС

Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на опрос главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявив о «панике крупнейших дипломатов ЕС».

«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.

Ранее Сикорский предложил варианты ответов «Капитулировать» или «Сделать Европу снова Великой». Польский министр в своем опросе связал этот призыв с деятельностью «олигархов Дмитриева и Маска», обвинив их в стремлении разделить Европу.

