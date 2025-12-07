В РФПИ призвали «сделать Европу снова великой»
Специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев ответил на опрос главы МИД Польши Радослава Сикорского, заявив о «панике крупнейших дипломатов ЕС».
«Решите проблемы, созданные ЕС: неконтролируемую миграцию, рост преступности, деиндустриализацию, высокие цены на энергоносители, ускоряющийся экономический спад и повсеместную цензуру. Европа заслуживает лучшего. Сделайте Европу снова великой!» — написал Дмитриев в своем Telegram-канале.
Ранее Сикорский предложил варианты ответов «Капитулировать» или «Сделать Европу снова Великой». Польский министр в своем опросе связал этот призыв с деятельностью «олигархов Дмитриева и Маска», обвинив их в стремлении разделить Европу.
