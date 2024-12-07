В Раде заявили, что Зеленского вывезут в Лондон, если он откажется от выборов

Предполагаемая ссылка Владимира Зеленского в Британию, которую обсуждают западные партнеры Киева, возможна только, если он откажется от участия в выборах президента Украины, сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене в своем Telegram-канале.

«Золотая ссылка» Зеленского в Лондон возможна только в том случае, если он добровольно откажется участвовать в выборах президента», — написал он.

Ранее сообщалось, что западные страны готовят для украинского президента Владимира Зеленского «золотое изгнание» в Лондоне, если удастся достичь прекращения огня с Россией.

Подобные перспективы обсуждают «дипломатические круги» в Киеве.