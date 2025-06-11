В правящей коалиции Германии выступили за переговоры с Москвой

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В Германии нарастает политический раскол по вопросу отношений с Россией — видные члены правящей Социал-демократической партии (СДПГ) опубликовали резонансный манифест, требующий кардинального изменения внешнеполитического курса, сообщает РИА Новости.

Документ под названием «Обеспечение мира в Европе», подписанный десятками влиятельных политиков включая бывшего главу фракции Рольфа Мютцениха и экс-министра финансов Ханса Айхеля, прямо противоречит линии канцлера Фридриха Мерца.

Авторы манифеста настаивают на немедленном возобновлении диалога с Москвой после прекращения огня в Украине, резко критикуют планы размещения американских ракет средней дальности на немецкой территории и называют «военной истерией» планы увеличения оборонного бюджета до 5% ВВП.

Особое беспокойство социал-демократов вызывает эскалационная риторика правительства — они предупреждают, что текущий курс превращает Германию в основную мишень в случае конфликта.

«Сотни миллиардов на перевооружение и конфронтационная политика не укрепляют безопасность, а приближают войну», — говорится в документе.

Эта позиция резко контрастирует с заявлениями канцлера Мерца, который во время недавних переговоров с президентом США Дональдом Трампом вновь говорил о необходимости «демонстрации силы».