В посольстве России назвали воровством передачу США Киеву 20 млрд долларов

сегодня в 03:19

Посольство России в США осудило решение Вашингтона передать 20 млрд долларов Украине за счет заблокированных российских активов, сообщается в комментарии дипмиссии в Telegram-канале .

В заявлении посольство называет этот шаг «воровством, выведенным в ранг государственной политики», а также вопиющим нарушением международного права.

В комментарии также говорится о том, что «неоколониальные замашки» узкой группы стран во главе с США вызывают негативное отношение большей части членов мирового сообщества.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить все средства, предназначенные для военной помощи Украине, до конца его полномочий.