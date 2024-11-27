В посольстве Германии в России исключили встречу Шольца и Путина

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Дипломаты Германии и России не готовят встречу Шольца и Путина

Дипломаты Германии и России не готовят встречу немецкого канцлера Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина в настоящее время, сообщает газета «Известия» .

«Такая встреча сейчас не рассматривается», — заявил изданию руководитель пресс-службы посольства ФРГ в Москве Инго Ниманн.

Дипломат добавил, что также нет планов провести переговоры на уровне министерств иностранных дел обоих государств.

Ранее Шольц и Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили украинский конфликт. Отмечалось, что звонок инициировал немецкий канцлер.