В посольстве Германии в России исключили встречу Шольца и Путина
Дипломаты Германии и России не готовят встречу Шольца и Путина
Дипломаты Германии и России не готовят встречу немецкого канцлера Олафа Шольца и российского лидера Владимира Путина в настоящее время, сообщает газета «Известия».
«Такая встреча сейчас не рассматривается», — заявил изданию руководитель пресс-службы посольства ФРГ в Москве Инго Ниманн.
Дипломат добавил, что также нет планов провести переговоры на уровне министерств иностранных дел обоих государств.
Ранее Шольц и Путин провели телефонный разговор. Стороны обсудили украинский конфликт. Отмечалось, что звонок инициировал немецкий канцлер.