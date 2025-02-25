В рамках государственной политики деколонизации в Полтаве прошла процедура демонтажа монумента Петру I. Об этом сообщила временно исполняющая обязанности руководителя города Екатерина Ямщикова, пишет РБК .

Ямщикова подчеркнула, что данное мероприятие было санкционировано министерством культуры и информационной политики Украины. По словам градоначальницы, демонтаж памятника российскому императору из городского пространства не следует рассматривать как проявление вандализма.

Врио главы Полтавы заявила, что это осознанное стремление общественности избавиться от символов имперской России. Такие действия являются частью масштабного процесса очищения публичного пространства от колониальных маркеров прошлого.

Ранее на Украине демонтировали памятники русским поэтам Александру Пушкину и Михаилу Лермонтову. Монументы были установлены в Кривом Роге.