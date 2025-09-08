В Польше заявили, что местные спецслужбы вышли из-под контроля властей страны

На сегодняшний день польские спецслужбы не подлежат никакому контролю со стороны властей республики. Об этом заявил глава местной Высшей контрольной палаты Мариан Банась, сообщает РИА Новости .

По его словам, руководство Польши только делает вид, что контролирует спецслужбы. Однако на самом деле они уже давно вышли из-под контроля.

Банась назвал это «государством в государстве» и перечислил структуры, которые теперь работают без должного надзора. По его словам, это Центральное антикоррупционное бюро, Агентство внутренней безопасности, Агентство разведки.

Он отметил, что начальники данных спецслужб передают властям Польши не все сведения, утаивая большую часть. Таким образом, польское руководство получает только обрывки информации. Кроме того, страна не может проконтролировать финансы спецслужб.

Банась добавил, что контроль над оперативным фондом тоже утрачен. Он отметил, что в сейм внесен законопроект, которые может исправить ситуацию, но спикер Шимон Холовня не вносит документ на рассмотрение.

Ранее гражданина Польши с поличным задержали сотрудники КГБ Белоруссии за шпионаж. У задержанного были изъяты секретные материалы.