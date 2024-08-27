В Польше оценили появление метеозондов в небе страны

сегодня в 04:20

Польша находится в состоянии гибридной войны, заявил заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик на фоне появления зондов в небе страны, пишет « Интерфакс ».

«Мы можем прямо сказать, что Польша сегодня находится в состоянии войны, но в состоянии гибридной войны», — сказал замглавы Минобороны, которого цитирует агентство PAP.

Так военный чиновник прокомментировал ситуацию на границе с Беларусью и появление иностранных метеозондов в небе страны.

По словам Томчика, цель запуска таких шаров — «вызвать дискуссии и разногласия в обществе, чтобы граждане не верили в свое государство», сказано в публикации агентства.

Ранее польские власти сообщили о влетевшем в воздушное пространство страны объекте, поиски которого ведут военные.