Польские военные ищут объект, якобы влетевший на территорию страны

сегодня в 18:31

Оперативный командующий вооруженными силами генерал Мачей Клиш заявил, что некий объект влетел в пространство Польши с восточной стороны и пролетел вглубь примерно на 25 км, сообщает ТАСС .

«Объект был зафиксирован по крайней мере тремя станциями», — заявил генерал.

По словам Клиша, объект появился в пространстве Польши примерно в 07:43 по московскому времени. После продвижения вглубь территории, он исчез с радаров.

Уничтожить объект не было возможности из-за плохой погоды. Сейчас его ищут в примерном радиусе падения. К поискам подключили 70 военнослужащих.

Утром 26 августа Польша подняла в небо авиацию на фоне серии взрывов, прогремевших на Украине. Командование Вооруженными силами республики отметило, что решение было принято «для обеспечения безопасности воздушного пространства».