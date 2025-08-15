В поисках мира: Белый дом опубликовал фото лидеров перед переговорами
Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа с посланием о мире
Официальный аккаунт Белого дома в X опубликовал первое совместное фото президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина перед началом их переговоров на Аляске.
Снимок, на котором лидеры стоят рядом на фоне государственных флагов, сопровождается лаконичным, но многозначительным слоганом: «В поисках мира».
В Анкоридже проходит встреча российской и американской делегаций, на которую Трамп и Путин приехали вместе на одном автомобиле.
Ранее президенты обменялись рукопожатиями на летном поле.