В поисках мира: Белый дом опубликовал фото лидеров перед переговорами

сегодня в 23:17

Белый дом опубликовал фото Путина и Трампа с посланием о мире

Официальный аккаунт Белого дома в X опубликовал первое совместное фото президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина перед началом их переговоров на Аляске.

Снимок, на котором лидеры стоят рядом на фоне государственных флагов, сопровождается лаконичным, но многозначительным слоганом: «В поисках мира».

В Анкоридже проходит встреча российской и американской делегаций, на которую Трамп и Путин приехали вместе на одном автомобиле.

Ранее президенты обменялись рукопожатиями на летном поле.