Кремль опубликовал кадры начала встречи Путина и Трампа

В Анкоридже на Аляске стартовал российско-американский саммит с участием президента РФ Владимира Путина и американского лидера. Кремль показал кадры начала исторической встречи, которая проходит в формате «три на три».

На опубликованных кадрах видно, что российская делегация расположилась с левой стороны в переговорной комнате, а американская — справа.

Ни Путин, ни Трамп не стали давать какие-либо комментарии, а также воздержались от ответов на вопросы журналистов. Всех представителей СМИ попросили покинуть переговорную комнату после того, как было сделано несколько фотографий.

В российско-американских переговорах также участвуют министр иностранных дел России Сергей Лавров, помощник президента РФ Юрий Ушаков, госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.

Ранее сообщалось, что встреча сторон может длиться 6-7 часов. За это время делегации России и США обсудят в том числе украинский кризис, а также вопросы общей стратегической безопасности.

https://t.me/news_kremlin/6141