В Подмосковье продолжается голосование на выборах муниципальных депутатов

6 сентября стартовало трехдневное голосование на выборах депутатов органов местного самоуправления в 25 городских округах Подмосковья. Также проходят довыборы в трех муниципалитетах — Наро-Фоминском, Пушкинском и Подольске. Выборы ОМСУ проходят в Подмосковье 6, 7 и 8 сентября. В первый день голосования открылись 1608 избирательных участка, передает пресс-служба партии «Единая Россия».

Жители выборных муниципалитетов идут на свои избирательные участки начиная с раннего утра. Муниципальные депутаты «Единой России» также исполняют свой гражданский долг и следят за прозрачностью на избирательных участках, общаются с наблюдателями и членами участковых избирательных комиссий.

Так, заместитель руководителя региональной общественной приемной «Единой России», депутат Орехово-Зуевского округа Екатерина Артемова провела мониторинг 4-х избирательных участков. Депутат пообщалась с наблюдателями, убедилась, что выборный процесс проходит без нарушений.

«В Орехово-Зуевском городском округе в дни голосования открыты 132 избирательных участка. Общение с членами избирательных комиссий и наблюдателями помогает получить более полное представление о процессе выборов, выявить возможные проблемы, а также принять меры для их устранения. Оно также способствует укреплению доверия граждан к избирательному процессу и повышению его легитимности», — пояснила Екатерина Артемова.

В Реутове руководитель фракции «Единая Россия» в Совете депутатов Геннадий Коконин проголосовал на выборах местных депутатов.

«Это событие имеет огромное значение не только для нашего округа, но и для всего Подмосковья в целом. Каждый голос — это отражение мнения граждан, и ваш выбор помогает формировать будущее нашего региона. Каждый голос — это не просто формальность, а реальная возможность повлиять на принятие решений, которые касаются нас всех», — подчеркнул Геннадий Коконин.

Он отметил, что на избирательном участке жители активно обсуждали важные вопросы, делились своими мнениями и уверенностью в позитивных изменениях.

Руководитель фракции «Единая Россия» в Волоколамском округе Анна Шестеркина в первый день проголосовала на избирательном участке № 108 по месту жительства.

«Я ответственно подошла к выбору кандидатов, которые, на мой взгляд, смогут эффективно решать актуальные проблемы жителей Волоколамска и округа», — рассказала Анна Шестеркина.

Также она проверила работу избирательного участка № 105, расположенного в Волоколамской школе-интернате, и подчеркнула, что для жителей созданы все условия чтобы они могли комфортно и свободно сделать свой выбор.

«Информационные стенды с данными о кандидатах, оборудованные кабинки для голосования, вежливый и отзывчивый персонал — все это позволяет избирателям реализовать свое конституционное право», — отметила Анна Шестеркина.

В Ленинском округе депутат фракции «Единая Россия» Артур Григорян также выразил свою гражданскую позицию и выразил уверенность в прозрачности избирательного процесса.

«Для меня, как для депутата, важно не только участвовать в выборах, но и показать пример гражданской активности. Голосование — это наш прямой вклад в будущее региона и страны. Я уверен, что избирательный процесс проходит честно и открыто», — прокомментировал он.

К основным полномочиям Совета депутатов относятся: утверждение местного бюджета — это финансирование строительства и ремонта социальных объектов, введение дополнительных льгот и выплат, принятие планов и программ развития муниципалитета.

Подмосковье занимает второе место в России по количеству избирателей. Выборы органов местного самоуправления в этом году затрагивают треть от общего числа избирателей Московской области — более 2,5 млн.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.