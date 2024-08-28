сегодня в 13:44

В Пензе официально опровергли информацию об обнаружении диверсантов в регионе

Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области опровергло информацию о якобы обнаружении украинских диверсантов в регионе, сообщает ТАСС .

В Сети появились слухи о появлении группы украинских диверсантов. В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить уголовная ответственность.

«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.

В министерстве призвали жителей Пензы и Пензенской области доверять только официальным источникам информации.

Ранее мужчина и женщина в Москве запускали дрон для съемки объектов ПВО. Подозреваемых в диверсии задержали. Их заметили в поле во время обхода с помощью тепловизора.