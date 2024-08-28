В Пензе официально опровергли информацию об обнаружении диверсантов в регионе
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Министерство общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей Пензенской области опровергло информацию о якобы обнаружении украинских диверсантов в регионе, сообщает ТАСС.
В Сети появились слухи о появлении группы украинских диверсантов. В ведомстве напомнили, что за распространение заведомо ложной информации может грозить уголовная ответственность.
«Данная информация распространяется источниками, связанными с иностранными государствами, и не соответствует действительности», — заявили в ведомстве.
В министерстве призвали жителей Пензы и Пензенской области доверять только официальным источникам информации.
Ранее мужчина и женщина в Москве запускали дрон для съемки объектов ПВО. Подозреваемых в диверсии задержали. Их заметили в поле во время обхода с помощью тепловизора.