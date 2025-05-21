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В Пентагоне заявили, что видели российское кинетическое оружие в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия якобы могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие, пишет ТАСС .

По его словам, российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием».

Салтцмен добавил, что его применение американские военные якобы видели на орбите.

Современные военные конфликты, включая столкновение сил в Сирии и на Украине, дали толчок развитию в сфере беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Теперь значение радиотехнических систем (РТС) выходит за рамки обороны.