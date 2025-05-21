В Пентагоне заявили, что видели российское кинетическое оружие в космосе
Командующий Космическими силами США генерал Ченс Салтцмен заявил, что Россия якобы могла разработать и уже использовать в космосе кинетическое оружие, пишет ТАСС.
По его словам, российские военные «выпустили то, что можно было бы считать кинетическим оружием».
Салтцмен добавил, что его применение американские военные якобы видели на орбите.
Современные военные конфликты, включая столкновение сил в Сирии и на Украине, дали толчок развитию в сфере беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Теперь значение радиотехнических систем (РТС) выходит за рамки обороны.