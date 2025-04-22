От обороны до космоса: как военные конфликты вывели радиотехнику на новый уровень

Современные военные конфликты, включая столкновение сил в Сирии и на Украине, дали толчок развитию в сфере беспилотников и систем радиоэлектронной борьбы. Теперь значение радиотехнических систем (РТС) выходит за рамки обороны. Они становятся критически важными для космических программ, цифровой экономики и повседневных технологий, сообщает RuNews24.ru .

Этой теме был посвящен индустриальный День Engee, организованный ЦИТМ «Экспонента». Радиотехника сегодня является основой 5G-сетей, радаров, беспилотного транспорта и даже обычных смартфонов. Однако отрасль все еще нуждается в решении множества вопросов, среди которях миниатюризация компонентов, энергоэффективность и устойчивость к помехам.

Российская платформа Engee стала решением многих задач и заменила ушедший с рынка MATLAB. Ее библиотеки уже содержат свыше 1000 верифицированных блоков для обработки сигналов, проектирования РЛС и радиочастотных систем. Также особое внимание уделяется импортозамещению. Engee поддерживает отечественные микроконтроллеры, такие как «Миландр» и «Микрон».

На мероприятии также представили РИТМ SDR Mini, являющуюся платформой для цифровой обработки сигналов с открытой экосистемой IP-ядер. Платформа позволяет не только моделировать радиосистемы, но и генерировать коды для аппаратного тестирования. В демозоне продемонстрировали передачу изображения по радио, обработку SAR-данных и имитацию радиолокационных систем.