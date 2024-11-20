сегодня в 23:31

В Пентагоне призвали к диалогу с Россией для предотвращения ядерной войны

Представитель Стратегического командования Пентагона США, контр-адмирал Томас Бьюкенен заявил, что необходимо вести диалог с РФ, КНДР и КНР с целью предотвращения ядерной угрозы, пишет РИА Новости .

«Подход всего правительства должен быть направлен на взаимодействие с нашими соперниками, на реальный и предметный диалог, который не должен останавливаться», — отметил он.

Он отметил, что никто не хочет ядерной войны, поэтому необходим диалог.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден первый раз разрешил Украине применять дальнобойные ракеты ATACMS по территории Российской Федерации.

Телеканал CNN сообщал, что США убеждают Украину применять ATACMS «наиболее эффективно». В Вашингтоне просят использовать ракеты только для атак по «важным целям» на территории РФ.