В Пентагоне анонсировал обновление ядерной триады США
Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщает РИА Новости.
«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны», — отметил он.
По его словам, США планируют тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами.
Ранее американские специалисты провели крупнейшую серию летных испытаний модернизированной ядерной бомбы B61-12, сбросив инертные боеприпасы с истребителя F-35 на полигоне Тонопа в Неваде.