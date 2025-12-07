В Пентагоне анонсировал обновление ядерной триады США

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что США при президенте Дональде Трампе обновят ядерную триаду, сообщает РИА Новости .

«Как сказал президент Трамп, мы обновим ядерную триаду нашей страны», — отметил он.

По его словам, США планируют тестировать ядерное оружие и системы его доставки на равных с другими странами.

Ранее американские специалисты провели крупнейшую серию летных испытаний модернизированной ядерной бомбы B61-12, сбросив инертные боеприпасы с истребителя F-35 на полигоне Тонопа в Неваде.