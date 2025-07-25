В отношении мэра Киева Виталия Кличко возбудили уголовное дело
Депутат Верховной рады Анна Скороход сообщила о расследовании против Кличко
Депутат Верховной рады Анна Скороход заявила, что уголовное дело против мэра Киева Виталия Кличко уже в производстве, сообщает Абзац.
Дело в отношении мэра Киева Виталия Кличко находится на стадии рассмотрения.
По словам Скороход, расследование уже ведется. Ранее Кличко принимал участие в протестах, что вызвало недовольство у руководства страны.
Причины возбуждения дела официально не уточняются.